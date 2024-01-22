МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объем покупок зерна в интервенционный фонд РФ на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) по итогам торгов 22 января составил 19,44 тысячи тонн на общую сумму 283,38 миллиона рублей, следует из материалов НТБ.

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В том числе было закуплено 6,75 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2023 года на 101,38 миллиона рублей, 5,4 тысячи тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года на 80,784 миллиона и 7,29 тысячи тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2023 года на 101,216 миллиона.

Всего в госфонд в рамках стартовавших 11 декабря государственных закупочных интервенций уже направлено 428,22 тысячи тонн зерна на 6,058 миллиарда рублей. Следующие торги пройдут 23, 24, 25 и 26 января.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн.