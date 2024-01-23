МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока. Минсельхоз зафиксировал снижение цен на молоко у производителей

"Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее", — сказал Патрушев.

Министр подчеркнул, что Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока.