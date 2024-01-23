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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240123/842864617.html
Патрушев оценил рост производства молока в России
Сельское хозяйство
Новости
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Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го... ПРАЙМ, 23.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, производство, молоко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока.
"Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее", — сказал Патрушев.
Министр подчеркнул, что Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока.