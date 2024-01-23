МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Британские фермеры установили накануне 49 пугал около Вестминстерского дворца, где заседает парламент, протестуя против недобросовестного отношения к ним супермаркетов и требуя от правительства действий для улучшения ситуации, сообщает телеканал GB News. Французские фермеры вновь заблокировали автотрассы и возвели баррикады

"Фермеры протестовали около здания парламента, пытаясь изменить нормативы для продажи продукции в супермаркеты", — говорится в сообщении телеканала.

Протестующие установили 49 пугал, которые представляют 49% фермеров, выращивающих фрукты и овощи, которые через год покинут бизнес из-за множественных трудностей в секторе, передаёт GB News.

Сотрудники сельскохозяйственного сектора жалуются на то, что супермаркеты платят им недостаточно, не компенсируя таким образом полноценную стоимость производства. Это приводит к убыткам для фермеров и снижению собственного производства в Британии, сообщает телеканал.

Отмечается, что более 110 тысяч человек подписали петицию, требуя от правительства пересмотра Кодекса профессиональной этики при поставке бакалейных товаров, чтобы сделать его более справедливым для всех сторон. Кодекс регулирует отношения розничных предприятий и поставщиков.