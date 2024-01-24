ВАРШАВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фермеры Польши в среду устроили по всей стране массовую акцию протеста, протестуя против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщил радиостанция RMF FM. Во Франции запустили антикризисный центр из-за протестов фермеров

"Фермеры вывели на дороги страны тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране", — говорится в сообщении.

При этом информации о блокировании дорог в Варшаве не поступало.

Как сообщили организаторы протеста, у них два основных постулата. Первый — протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. "Европейские фермеры несут расходы и соблюдают правила, которым не подчиняются сельхозпроизводители с Украины и других стран за пределами сообщества. Допуск агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС, на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европы и угрожает нашему существованию. Это угрожает продовольственной безопасности европейцев!" — сказано в заявлении организаторов.

Второй постулат — пересмотр Общей аграрной политики — норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. "Мы протестуем против ограничения производства растений и животных и введения дальнейших экологических ограничений в результате Европейского "зеленого курса", — говорится в заявлении протестующих. Кабмин Молдавии расторг еще восемь соглашений с СНГ

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.