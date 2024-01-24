ПАРИЖ, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Франции "услышало" гнев фермеров, о ряде уступок будет объявлено "в ближайшие дни", сообщила официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено. Австрийские фермеры прибыли на протесты на тракторах

"Мы услышали этот призыв, и мы продолжим на него отвечать… Премьер-министр Габриэль Атталь очень скоро отправится в регионы. Объявления будут в ближайшие дни", — заявила Тевено на брифинге в среду, который транслировался в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Она отметила, что у правительства "нет табу" в плане дискуссий с представителями фермеров, однако ряд вопросов требует больше времени, чтобы выработать ответ.

"Нам надо продвинуться по всем вопросам, на все вопросы надо ответить, но нужно время, чтобы разобраться. Сейчас есть срочность, но важно, чтобы она не вылилась лишь в громкие медийные заявления", — добавила она.

Тевено выразила соболезнования в связи с гибелью женщины и её 12-летней дочери, которых накануне задавила машина в ходе акции по блокированию автотрассы на юге Франции.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации.

Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.