МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, говорится в сообщении Минсельхоза. Минсельхоз: до аграриев довели практически все бюджетные ассигнования

"Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Результаты работы агропромышленного комплекса в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.

Кроме того, в Минсельхозе отметилирост выручки от экспорта продукции АПК в 2023 году, которая впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше.

"Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 миллиарда долларов, и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше", — говорится в сообщении.

Результаты работы агропромышленного комплекса и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что в 2023 году все подотрасли показали достойные результаты: в частности, получен второй в истории страны урожай зерна — по предварительным данным, это порядка 143 миллионов тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 миллионов тонн. Животноводы, по предварительным данным, на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн — мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн.

По словам министра, показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов; ранее Минсельхоз прогнозировал в 2023 году очередной исторический рекорд — свыше 45 миллиардов долларов.