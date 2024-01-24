МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия доставила в Сомали вторую партию гуманитарной продовольственной помощи, сообщили в МИД. Россия безвозмездно передала Мали 25 тысяч тонн пшеницы

"24 января в морской порт города Могадишо была доставлена вторая партия российской гуманитарной продовольственной помощи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В дипведомстве отметили, что в официальной церемонии приняли участие члены правительства страны.

"Была выражена искренняя признательность Российской Федерации за оказываемое содействие в обеспечении продовольственной безопасности Сомали, что приобретает особую значимость в свете неблагополучной гуманитарной обстановки в этой дружественной нам восточноафриканской стране", — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее Россия направила в Мали партию гуманитарной продовольственной помощи — 25 тонн пшеницы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года.