2024-01-24T19:17:08+03:00
2024-01-24T19:17:08+03:00
2024-01-24T19:17:08+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240124/842883080.html
Россия доставила в Сомали второй гуманитарный груз пшеницы
Сельское хозяйство
Новости
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Россия доставила в Сомали вторую партию гуманитарной продовольственной помощи, сообщили в МИД. "24 января в морской порт города Могадишо была доставлена вторая партия российской... ПРАЙМ, 24.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, россия, африка, гуманитарная помощь, зерно, пшеница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия доставила в Сомали вторую партию гуманитарной продовольственной помощи, сообщили в МИД.
"24 января в морской порт города Могадишо была доставлена вторая партия российской гуманитарной продовольственной помощи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В дипведомстве отметили, что в официальной церемонии приняли участие члены правительства страны.
"Была выражена искренняя признательность Российской Федерации за оказываемое содействие в обеспечении продовольственной безопасности Сомали, что приобретает особую значимость в свете неблагополучной гуманитарной обстановки в этой дружественной нам восточноафриканской стране", — подчеркнули в дипведомстве.
Ранее Россия направила в Мали партию гуманитарной продовольственной помощи — 25 тонн пшеницы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года.