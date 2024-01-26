МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ прошлом году по сравнению с январем-декабрем 2022 года выросло на 3,1%, до 13,29 миллиона тонн, валовый надой молока вырос на 5,6%, до 20,05 миллиона тонн, куриных яиц получено на 1,8% больше, 38,056 миллиарда штук, следует из материалов Росстата. Яйца в России продолжают дешеветь

В том числе крупного рогатого скота (на убой в живом весе) в 2023 году произведено 1,11 миллиона тонн (плюс 6,9% год к году), свиней — 5,589 миллиона тонн (плюс 6,5%), птицы — 6,526 миллиона тонн (минус 0,1%).

Только за декабрь в сельскохозяйственных организациях скота и птицы на убой в живом весе было произведено на 3,7% больше, чем в декабре 2022 года — 1,25 миллиона тонн, включая в том числе 122,7 тысячи тонн крупного рогатого скота (на 10,3% выше), 519,4 тысячи тонн свиней (на 10,5% выше) и 591,5 тысячи тонн птицы (меньше на 1,9%).

Валовый надой молока в декабре вырос на 6,7%, до 1,737 миллиона тонн, яиц было получено 3,212 миллиарда штук — на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.

Поголовье крупного рогатого скота на конец года в хозяйствах всех категорий сократилось на 2%, до 7,774 миллиона голов, включая 3,126 миллиона коров (минус 2,8%).

Уменьшилось также поголовье птицы — на 0,9%, до 464,928 миллиона, овец и коз — на 5,2%, до 2,973 миллиона. В свою очередь, численность свиней за прошлый год выросла на 3% и составила на конец декабря 26,378 миллиона.