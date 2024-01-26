МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил тарифную льготу на беспошлинный ввоз в РФ томатов в объеме не более 100 тысяч тонн, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

"Льгота будет предоставляться до конца мая 2024 года для объема поставок не более 100 тысяч тонн в Российскую Федерацию. До 6 тысяч тонн томатов (код 0702 00 000 1) в рамках льготы можно будет также ввезти в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

От уплаты пошлины освобождаются среднеплодные и крупноплодные томаты, за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

Размер одобренной квоты меньше предложенной Россией: подкомиссия кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ранее одобрила введение в первом полугодии тарифной льготы, предполагающей отмену пошлины на импорт 130 тысяч тонн томатов.

"В настоящее время наблюдается тенденция по частичному переориентированию наших сельхозтоваропроизводителей с одних видов помидоров на другие. Кроме того, растет потребительский спрос. В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", — приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Речь, по его словам, может идти, в частности, о Турции, Китае, Египте и Иране, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством.

Согласно данным Росстата, томаты в течение декабря 2023 года подорожали на 5,5%, а с начала 2024 года по 11 января — на 11,52%. Введение тарифной льготы на импорт томатов поддержит расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен, стабилизируя их, говорил ранее РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.