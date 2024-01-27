ПАРИЖ, 27 янв — ПРАЙМ. Профсоюз французских фермеров Jeunes Agriculteurs хочет организовать полную многодневную блокаду Парижа и его пригорода с целью пресечения поставок любых товаров, заявил в субботу представитель организации Максим Бюизар. В ходе протестов фермеров во Франции начали грабить магазины, сообщили СМИ

"Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижу и "малой короны" Парижа (три окружающих столицу департамента — ред.)… Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", — сообщил он в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, блокада начнется в ночь на понедельник, ведущие в город дороги будут удерживаться фермерами "сколько необходимо", чтобы почувствовалась нехватка продукции.

"Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", — пояснил Бюизар и добавил, что подготовка к такой масштабной блокаде, которая потребует перекрытия множества дорог, займет время, поэтому профсоюз прекратит акции протеста на выходных.

Он также назвал меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев.

Ранее Атталь объявил, что власти "услышали и поняли" трудности, с которыми сталкиваются фермеры. Атталь сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Он также сообщил об упразднении ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.