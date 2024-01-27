КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. В ходе протестов в Париже фермеры напали на два грузовых автомобиля, которые перевозили румынское мясо и уничтожили его, сообщил глава пресс-службы румынского МИД Раду Филип. Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

По его словам, посольство и генеральное консульство страны в Париже в срочном порядке связались с законным представителем компании Avicarvil в Румынии для получения дополнительной информации относительно инцидента, произошедшего 24 января в департаменте Дром во Франции.

"В результате, по словам водителей, два грузовика, перевозившие товары компании, были остановлены группой участников протеста фермеров, они подверглись вандализму, перевозимый товар был уничтожен", — заявил Филип в эфире Antena 3.

Он добавил, что румынские дипломаты обратились в местные органы полиции и уведомили об инциденте французские власти. Представители румынского консульства попросили предоставить им документы, чтобы компания, чьи грузовики были остановлены, могла решить вопросы со страховой компанией.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.