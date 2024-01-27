ПАРИЖ, 27 янв — ПРАЙМ. Количество блокад французских фермеров сократилось втрое после объявленных мер властями, заявил телеканал BFMTV. Протестующие французские фермеры уничтожили привезенное из Румынии мясо

27 января французский оператор автодорог Vinci сообщил, что фермеры продолжают блокировать автотрассы по всей стране. При этом отмечалось, что некоторые протестующие освободили трассы.

"Тридцать восемь "блокад" с участием примерно 700 фермеров зафиксировано по всей Франции в субботу 27 января… В пятницу по всей стране насчитывалось 113 блокад. В общей сложности 17,5 тысячи фермеров были задействованы на уровне блокад", — уточняется в публикации.

Атталь указал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Он также подчеркнул упразднение ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.

Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других.

Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщила, что более 72 тысяч фермеров во Франции протестуют по всей стране.

Фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.