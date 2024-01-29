РИА Новости: в норвежской Yara заявили о зависимости ЕС от российских удобрений
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Запад, несмотря на антироссийские санкции, не может обойтись без российских удобрений, пишет обозреватель РИА Новости.
Сообщается, что на текущий момент Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим — калийных и фосфорных. По данным агентства Eurostat, в январе — сентябре 2023 года Европа импортировала из России на 7,6% больше азотных добавок, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, лидером по закупкам среди европейских стран стала Германия, которая нарастила ввоз удобрений в 3,2 раза.
В свою очередь, норвежская компания Yara раскритиковала ЕС за то, что он сменил "энергетическую зависимость на зависимость от удобрений".
"Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия", — сетует генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер.
Как отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, Евросоюз в борьбе с Россией "успешно победил сам себя". По его словам, отказ блока от импорта российских энергоносителей привел к удорожанию энергоресурсов выше уровня кризиса 2021 года, что остановило много заводов минеральных удобрений или же сократило их загрузку.
По мнению экспертов, ситуация для Евросоюза складывается неблагоприятным образом, так как он, с одной стороны, нуждается в российских удобрениях, а с другой, не хочет противоречить политике "изоляции" России.
Отмечается, что на этом фоне Евросоюз вынужден наращивать собственное производство удобрений, но это все еще будет дороже, чем закупка российских ресурсов по приемлемым ценам.
https://1prime.ru/Agriculture/20240129/842916344.html