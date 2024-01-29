МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Запад, несмотря на антироссийские санкции, не может обойтись без российских удобрений, пишет обозреватель РИА Новости. Доверившись США, Европа может остаться без СПГ, предупреждает Bloomberg

Сообщается, что на текущий момент Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим — калийных и фосфорных. По данным агентства Eurostat, в январе — сентябре 2023 года Европа импортировала из России на 7,6% больше азотных добавок, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, лидером по закупкам среди европейских стран стала Германия, которая нарастила ввоз удобрений в 3,2 раза.

В свою очередь, норвежская компания Yara раскритиковала ЕС за то, что он сменил "энергетическую зависимость на зависимость от удобрений".

"Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия", — сетует генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер.

Как отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, Евросоюз в борьбе с Россией "успешно победил сам себя". По его словам, отказ блока от импорта российских энергоносителей привел к удорожанию энергоресурсов выше уровня кризиса 2021 года, что остановило много заводов минеральных удобрений или же сократило их загрузку.

По мнению экспертов, ситуация для Евросоюза складывается неблагоприятным образом, так как он, с одной стороны, нуждается в российских удобрениях, а с другой, не хочет противоречить политике "изоляции" России.

Отмечается, что на этом фоне Евросоюз вынужден наращивать собственное производство удобрений, но это все еще будет дороже, чем закупка российских ресурсов по приемлемым ценам.