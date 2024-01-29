2024-01-29T12:15:57+03:00
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Россия экспортировала рекордный объем гороха, сообщил "Агроэкспорт"
Сельское хозяйство
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Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем гороха — 2,9 миллиона тонн, увеличив поставки в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом, сообщил ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе... ПРАЙМ, 29.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, экспорт, горох
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем гороха — 2,9 миллиона тонн, увеличив поставки в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом, сообщил ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 миллиона тонн", — сообщается в Telegram-канале "Агроэкспорта".
Драйвером роста стали поставки на китайский рынок, открывшийся для отечественной зернобобовой культуры в конце 2022 года: по данным экспертов, в результате в течение прошлого года из России в Китай было отгружено более 1 миллиона тонн гороха.
На втором и третьем месте в рейтинге стран-импортеров российского гороха в 2023 году — Испания и Турция.