МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем гороха — 2,9 миллиона тонн, увеличив поставки в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом, сообщил ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Размер среднего ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

"В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 миллиона тонн", — сообщается в Telegram-канале "Агроэкспорта".

Драйвером роста стали поставки на китайский рынок, открывшийся для отечественной зернобобовой культуры в конце 2022 года: по данным экспертов, в результате в течение прошлого года из России в Китай было отгружено более 1 миллиона тонн гороха.

На втором и третьем месте в рейтинге стран-импортеров российского гороха в 2023 году — Испания и Турция.