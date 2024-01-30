МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Решение Брюсселя о либерализации импорта агропродукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", это решение необходимо отменить в срочном порядке, заявил в интервью Ouest-France Жан-Люк Демарти, который ранее руководил Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) Евросоюза и стоял у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединенным ЕС. Протестующие фермеры разбили лагерь в десяти километрах от Парижа

В частности, Демарти отметил: "Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка".

А затем бывший глава ЕСХП призвал к немедленным действиям: "Эту меру нужно отменить в срочном порядке".

В то же время он выразил полное согласие с тем, что Украина нуждается в помощи, но сделал оговорку, что эту помощь необходимо оказывать не путем либерализации украинского сельскохозяйственного импорта, а "другими средствами".

К тому же в случае с Украиной, как считает Демарти, необходим очень длительный переходный период. Причем этот период, по его мнению, должен быть дольше, чем это было когда-либо раньше при присоединении к Евросоюзу новых членов.

В последнее время во Франции набирает обороты протестное движение фермеров. Они блокируют важнейшие автомагистрали забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждают правительственную аграрную политику, которая, как они считают, снижает их конкурентоспособность.