2024-01-30T11:07:00+03:00
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Правительство установило квоты на ввоз семян из недруженственных стран
Сельское хозяйство
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Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года, говорится в сообщении кабмина. "Россия... ПРАЙМ, 30.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, квота, семена, недружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года, говорится в сообщении кабмина.
"Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано", — сообщила пресс-служба кабмина.
Ограничения продлятся до конца 2024 года. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.
"Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тысячи тонн", — говорится в сообщении.
Объем квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.