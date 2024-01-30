МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года, говорится в сообщении кабмина. Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+

"Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано", — сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения продлятся до конца 2024 года. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.

"Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Объем квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.