МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз и Минпромторг совместно с производителями оборудования обсудили вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК и меры господдержки, их планируется скорректировать, сообщил Минсельхоз. Минсельхоз увеличил объемы куриного мяса на ввоз по беспошлинной квоте

Ведомство указывает, что вопросы обратного инжиниринга оборудования и комплектующих для агропромышленного комплекса обсуждались в ходе совещания под председательством первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут и первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

"В ходе совещания были определены направления дальнейшей совместной работы в целях импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК", — сообщает министерство.

"Кроме того, будет проработан вопрос о корректировке действующих мер государственной поддержки, оказываемой как Минсельхозом России, так и Минпромторгом России для развития производства отечественного оборудования", — добавляет министерство.

В совещании приняли участие, в частности, руководители Агентства по технологическому развитию и "Росагролизинга", а также крупнейших агропромышленных предприятий, включая "Черкизово", "Мираторг", "Комос Групп", "Русагро", "Дороничи", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, Агрохолдинг "Степь", "Шахунское молоко", "Молсиб", "Черемушки", "Коломенский". По итогам совещания также будут сформированы рабочие команды с участием производителей оборудования, инжиниринговых компаний, предприятий АПК.

"Указанная работа позволит выполнить задачи по достижению технологического суверенитета Российской Федерации", — считают в Минсельхозе.