2024-02-01T14:16:44+03:00
2024-02-01T14:16:44+03:00
2024-02-01T14:16:44+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240201/842957896.html
Росстат сообщил о снижении производства сельхозпродукции в России
Сельское хозяйство
Новости
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Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в прошедшем году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 0,3% по сравнению с годом ранее,... ПРАЙМ, 01.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, апк, росстат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в прошедшем году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 0,3% по сравнению с годом ранее, следует из материалов Росстата.
В том числе выпуск продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий снизился на 1,1%, животноводческой продукции — вырос на 0,9%.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий выросло на 11,3% (в сопоставимых ценах). В 2021 году было зафиксировано снижение выпуска на 0,7%, в 2020 и 2019 году — рост на 1,3% и на 4,3% соответственно.
Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2023 году предварительно снизился до 8,341 триллиона рублей с 8,563 триллиона (минус 2,6%): в частности, продукции растениеводства было произведено на 4,507 триллиона рублей (минус 8,9%), животноводства — на 3,835 триллиона (рост на 6%).