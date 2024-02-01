МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки в январе в РФ яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции составили 78,9 миллиона штук, вся эта продукция соответствует требованиям России, сообщил Россельхознадзор. Яйца в России продолжают дешеветь третью неделю подряд

"За январь 2024 года на отечественный рынок ввезено 78,9 миллиона штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия", — говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что "поступившая продукция соответствует требованиям России", и по результатам проверки принято решение о разрешении ввоза для дальнейшей реализации в стране.

Решение об открытии российского рынка для продукции из Азербайджана принято в ноябре 2023 года, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Таким образом, в декабре 2023 года из Азербайджана в РФ поступило 1,2 миллиона яиц, в январе — 4,2 миллиона яиц. Поставки из Турции в январе составили 5,6 миллиона. Всего разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания.

Ведомство отмечает и стабильные поставки пищевого яйца из Белоруссии: по данным ФГИС "Аргус", оттуда на российский рынок в течение четырех последних лет поступало в среднем более 630 миллионов штук пищевых яиц ежегодно. В январе поставки составили 69 миллионов яиц (в 1,7 раза больше, чем в январе прошлого года).

Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала года по 29 января они уменьшились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.

Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда штук куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре 2023 года их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.