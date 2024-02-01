ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. Власти Франции начнут массовую проверку производителей и дистрибьюторов на предмет выполнения обязательств перед фермерами на фоне масштабных протестов недовольных аграриев по всей стране, заявил в четверг глава французского минфина Брюно Ле Мэр. Португальские фермеры перекрыли автомагистрали вблизи Испании, пишет СМИ

"Доход фермеров не должен быть переменной в переговорах между производителями и дистрибьюторами. Это фундаментальный принцип в центре закона Egalim… и это принцип, который мы будем соблюдать теперь, когда торговые переговоры закончились. Они завершились этой ночью в полночь. Мы войдём в фазу массовых проверок всех заключенных контрактов", — заявил министр. Трансляцию вёл телеканал BFMTV.

Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьюторам.

По словам Ле Мэра, 150 сотрудников службы по борьбе с мошенничеством будут задействованы для этого по всей стране, они смогут применять к нарушителям санкции. Число этих проверок увеличится вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнет 10 тысяч, при этом в этот раз изучению подвергнутся как производители, так и "все самые крупные сети супермаркетов без исключения". Штрафы при этом смогут составлять до 2% от товарооборота, заявил министр.

Глава минфина сообщил, что запланировано провести 250 проверок самых крупных производителей, некоторые из них уже начались. Вместе с этим Ле Мэр подтвердил, что в отношении определенных производителей инициировано четыре досудебные процедуры за отсутствие заключенного контракта с фермерами. Ирландские фермеры присоединились к протестам аграриев

Помимо этого власти проведут 10 тысяч проверок на предмет введения покупателей в заблуждение касательно французского происхождения товаров путем размещения символики страны на упаковке, карательные меры в этом случае будут достигать 10% от товарооборота, заявил министр.

Ле Мэр добавил, что обеспечит применение французского законодательства к торговым базам за пределами страны, продающим свою продукцию во Франции, к их товарам будут применяться такие же стандарты, как и к произведенным во Франции.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.