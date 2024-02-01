БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Лидеры ЕС договорились работать над улучшением общеевропейской сельскохозяйственной политики, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Протестующие фермеры перекрыли центральную улицу Парижа тюками сена

"Наши фермеры демонстрируют недовольство и беспокойство своим будущем. Было очень важно обсудить эту тему и подтвердить нашу приверженность общеевропейской сельскохозяйственной политики <…> Еврокомиссия проинформировала нас о принимаемых мерах и подготовке демократического процесса, чтобы развивать сельскохозяйственный сектор с учетом мнения фермеров", — сказал глава Евросовета.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.