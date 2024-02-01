2024-02-01T18:26:32+03:00
2024-02-01T18:26:32+03:00
2024-02-01T18:26:32+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240201/842962244.html
Евросоюз пообещал своим фермерам улучшить сельхозполитику
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидеры ЕС договорились работать над улучшением общеевропейской сельскохозяйственной политики, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Наши фермеры демонстрируют недовольство и... ПРАЙМ, 01.02.2024
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, европа, ес, фермеры, протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962213.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962213.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962212.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962212.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962200.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/22/842962200.jpg
https://1prime.ru/global/20240201/842961662.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Лидеры ЕС договорились работать над улучшением общеевропейской сельскохозяйственной политики, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Наши фермеры демонстрируют недовольство и беспокойство своим будущем. Было очень важно обсудить эту тему и подтвердить нашу приверженность общеевропейской сельскохозяйственной политики <…> Еврокомиссия проинформировала нас о принимаемых мерах и подготовке демократического процесса, чтобы развивать сельскохозяйственный сектор с учетом мнения фермеров", — сказал глава Евросовета.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.