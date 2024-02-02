МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Куриные яйца, поставленные в Россию из-за границы, на полки магазинов не попали, выяснили "Известия". Яйца в России продолжают дешеветь третью неделю подряд

Всего в Россию было ввезено более 78 миллионов штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.

Как уточняется, импортные яйца направлены в основном на переработку, напрямую их присутствие на стабилизацию цен не повлияло — но сбавило ажиотаж и обеспечило позитивный информационный фон. Сдержать их рост в конечном итоге помогли долгосрочные контракты с производителями.

В торговых сетях пояснили, что они не ведут работу с иностранными поставщиками куриных яиц, предпочитая отечественных. Одна из причин — ритейлу невыгодно связываться с импортной продукцией, так как рано или поздно льгота по отмене пошлины будет снята. Кроме того, из-за санкций и давления Запада могут возникнуть сложности с логистикой поставок.

Обнуление пошлины на импорт куриных яиц было принято российским правительством на фоне резкого повышения цен на этот продукт.