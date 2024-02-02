2024-02-02T05:06:36+03:00
2024-02-02T05:06:36+03:00
2024-02-02T05:06:36+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240202/842964026.html
Импортные яйца не попали в торговые сети, пишет СМИ
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
Куриные яйца, поставленные в Россию из-за границы, на полки магазинов не попали, выяснили "Известия". Всего в Россию было ввезено более 78 миллионов штук куриных яиц из... ПРАЙМ, 02.02.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, куриные яйца, завышение цен на куриные яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Куриные яйца, поставленные в Россию из-за границы, на полки магазинов не попали, выяснили "Известия".
Всего в Россию было ввезено более 78 миллионов штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.
Как уточняется, импортные яйца направлены в основном на переработку, напрямую их присутствие на стабилизацию цен не повлияло — но сбавило ажиотаж и обеспечило позитивный информационный фон. Сдержать их рост в конечном итоге помогли долгосрочные контракты с производителями.
В торговых сетях пояснили, что они не ведут работу с иностранными поставщиками куриных яиц, предпочитая отечественных. Одна из причин — ритейлу невыгодно связываться с импортной продукцией, так как рано или поздно льгота по отмене пошлины будет снята. Кроме того, из-за санкций и давления Запада могут возникнуть сложности с логистикой поставок.
Обнуление пошлины на импорт куриных яиц было принято российским правительством на фоне резкого повышения цен на этот продукт.