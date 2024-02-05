МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенная рентабельность деятельности сельхозорганизаций по итогам прошлого года сложилась ниже уровня 2022 года и составила 18,9%, и в наступившем году этот показатель вряд ли вырастет, заявила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. В Минсельхозе спрогнозировали нехватку кадров в АПК к 2030 году

"Две тысячи двадцать третий год мы заканчиваем с весом прибыльных хозяйств — их 86,7% — на 0,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. А вот рентабельность падает: все-таки цены на сельхозпродукцию у нас не так растут, как растут остальные затраты, поэтому этот год мы заканчиваем со средним уровнем 18,9% рентабельности сельхозтоваропроизводителей", — сообщила Фастова.

В 2022 году этот уровень составлял был 20,3% — при условии получения бюджетных субсидий, без них — 15,5%. Рентабельность в животноводстве была при этом в среднем выше растениеводства — из-за низких цен на корма и одновременно низких цен на зерно.

"Прогноз следующего года: где-то так же и будем, вряд ли рентабельность вырастет, идем пока в нижней планке. Мы всегда говорим, что для сельского хозяйства много рисков, поэтому наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что будем около нее и оставаться", — уточнила замминистра.

Что касается госсубсидий, продолжила она, то больше средств направляется в низкорентабельные отрасли – например, овцеводство и производство молока (до 8% затрат), производство крупного рогатого скота (до 6%), для остальных отраслей — меньше, в среднем 3%.

Сама выручка сельхозорганизаций в 2023 году составила почти 5 триллионов рублей, на 6,6% выше уровня предшествовавшего года. "Выручка растет в пределах инфляции, а затраты растут выше", — заметила Фастова.

Объем господдержки сельского хозяйства РФ в наступившем году сохранится на уровне предыдущего года, несмотря на заложенный в бюджете меньший объем — для этих целей будут задействованы все дополнительные доходы, заявила Фастова. Абрамченко отметила рост выручки от экспорта продукции АПК в 2023 году

"Если говорить про 2024 год, мы сохранили поддержку на уровне прошлого. И хотя вместе с текстовой (основной — ред.) статьей в 529,3 миллиарда рублей это выглядит немного ниже, но, как и в прошлом году, у нас есть договоренность с Минфином, что все поступающие дополнительные доходы идут как дополнительное финансирование. Поэтому мы считаем, что поддержка будет выше и сохраним её не ниже уровня 2023 года", — сказала Фастова.

Она напомнила, что в прошлом году бюджетное финансирование АПК составило 540 миллиардов рублей, став максимальным в истории, а большая часть средств была направлена на госпрограмму развития сельского хозяйства — 442,5 миллиарда рублей. В 2024 году на нее заложено 420 миллиардов рублей.

Больше, чем в 2023 году, в текущем году предусмотрено направить из бюджета на госпрограммы развития сельских территорий — 68,5 миллиарда рублей (плюс 10%) и вовлечения в оборот земель сельхозназначения — 40,7 миллиарда (плюс 20%).

"Мы оптимистично настроены — учитывая, что у некоторых ведомств был секвестр, и мы по некоторым статьям немного подсократились. В целом бюджет достойный, не ниже 2023 года", — сказала Фастова.

Она также сообщила, что Минсельхоз готов рассмотреть возможность страхования устричных ферм по данным видам водных биоресурсов.

В 2023 году из-за ливней на побережье и штормовой погоды пострадали мидийно-устричные хозяйства Крыма, Краснодарского края и Приморья, а интенсивные осадки и ураганные ветра даже привели к уничтожению некоторых устричных ферм.

"Пока у нас охват в целом 5% по страхованию аквакультуры. А по моллюскам не обращались, нет у нас такого вида страхования. Поэтому, если обратятся, будем разрабатывать, если будет такой запрос, мы готовы", — сказала Фастова.

В целом она отметила успехи агрострахования в 2023 году — к примеру, по страхованию с господдержкой было застраховано 14% посевов, в 2024 году министерство рассчитывает сохранить этот уровень и даже не исключает оптимистичный сценарий в 15%. Самая высокая доля в страховании — по животноводству, 42,6% поголовья.

В бюджет текущего года на страхование с господдержкой заложено 4,9 миллиарда рублей субсидий; примерно столько же было в 2023 году, напомнила замминистра, и планируется в 2025 и 2026 годах. Не исключено и увеличение финансирования. "Если идти к той задаче, которую мы себе поставили в 2030 году — до 30% поднять (долю застрахованных посевных площадей — ред.), то, наверно, будем и повышать поддержку", — заметила Фастова.