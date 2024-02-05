МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает к 10 февраля открыть финансирование сельхозтоваропроизводителей через льготное кредитование с привязкой к ключевой ставке Банка России, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Минсельхоз оценил темпы роста рентабельности сельхозпредприятий

Корректировку механизма льготного кредитования в виде увязки субсидирования с ключевой ставкой Банка России министерство стало рассматривать в конце прошлого года в связи с заметным ростом этой ключевой ставки. По ее словам, сам механизм был согласован с профильными министерствами и одобрен кабмином. "Наша задача до 10 февраля открыть финансирование", — сообщила Фастова.

"При ставке в 16% вопрос льготных кредитов стоит очень остро. Наша задача — не снижать темпы и обеспечить льготными кредитами сельхозтоваропроизводителей, но при такой ставке мы понимали, что не можем сохранить объем, поэтому возникла идея перейти к плавающей", — пояснила замминистра. Для ряда отраслей ставка кредитования будет ниже. "Сейчас ставка рефинансирования у нас 16%, приоритетные будут получать (льготный кредит по ставке — ред.) до 6,8%, и это будет для них максимальная ставка, для всех остальных — по ставке до 10%, — пояснила Фастова.

Среди приоритетных направлений финансирования – малые формы и личные подсобные хозяйства, участники Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, деятельность, связанная с селекцией и генетикой, молочное скотоводство и переработка молока, а также овцеводство в Северо-Кавказском федеральном округе. Также в списке — птицеводство, садоводческая деятельность, хлебопечение и мукомольная отрасль, первичная переработка продукции животноводства.

Неприоритетные направления — производство сельхозтехники, оптово-распределительные центры и хранилища, переработка плодоовощных культур, элеваторы и производство зерна, мелиорация, маркировка, производство аквакультуры, тепличные комплексы для выращивания цветов и пункты приемки и первичной и последующей переработки свиней. В России изменят меры господдержки производителей оборудования АПК

Замминистра также напомнила, что льготное кредитование — это для министерства основной механизм финансирования АПК: на эту мера в госбюджете 2024 года предусмотрена практически половина средств — из всего объема в 529 миллиардов. "В настоящий момент на подписи у премьер-министра находится распоряжение на 20 миллиардов рублей на новые кредиты, то есть с учетом этого получается 211 миллиардов: в бюджете был заложен 191 миллиард рублей", — уточнила Фастова. Год назад на льготное кредитование был предусмотрен 201 миллиард рублей бюджетных субсидий.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРОЙЛЕРОВ

Минсельхоз РФ рассчитывает на рост спроса производителей бройлеров на льготные инвестиционные кредиты, сообщила Фастова.

Производители бройлеров в РФ с 1 декабря 2023 года получили возможность получать льготные инвестиционные кредиты. Средства можно будет направить на приобретение техники и оборудования, а также строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов, все это призвано способствовать увеличению производства, заявляли ранее в Минсельхозе.

"Эта мера будет действовать весь 2024 год. Пока у нас только в декабре был один кредит, как в феврале откроем кредитование (с привязкой к ключевой ставке Банка России — ред.), надеюсь, будет больше. Думаю, таких желающих будет больше во второй половине года, когда сделают проекты и проведут всю работу с банками", — сообщила Фастова.

По ее словам, отрасль в приоритете, поэтому подобные заявки могут быть сразу одобрены. Через такое финансирование можно будет стимулировать строительство комплексов по выращиванию птицы яичного направления, потому что нынешние морально устарели, продолжила она. "При сегодняшнем росте спроса, как мы поняли по прошлому году, будем стимулировать увеличение как раз яичного производства", — сказала замминистра. Названа доля рублевых расчетов за экспорт продукции АПК из России

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА КАПСТРОИТЕЛЬСТВО

Кроме того, Минсельхоз РФ в 2024 году не намерен отказываться от возмещения сельхозтоваропроизводителям части прямых понесенных затрат на капитальное строительство (капексов).

"Мы настояли на сохранении, на продлении этой меры, потому что она на самом деле действенная", — сообщила она. Пример эффективности такой поддержки, по ее словам, — рост производства продукции тепличными комплексами.

"Отборы будут проводиться во второй половине года в связи с тем, что в бюджете у нас средств на капексы не предусмотрен и отборы проводятся по итогам (получения в бюджет — ред.) дополнительного дохода. В 2023 году отбор провели в ноябре, общий объем финансирования на капексы составил 8 миллиардов. Считаем, что этот год будет аналогичным", — сказала замминистра.

В 2023 году возмещение части затрат проводилось по направлениям молочного животноводства, селекционно-гибридных центров, в том числе в области виноградарства, а также в связи с маркировкой, напомнила она.

Новации в основном касаются производства молока и его переработки: возмещение затрат будет предоставляться фермам с поголовьем более 1 тысячи голов (раньше было от 400), наращивающим производство молока и располагающим достаточной кормовой базой.

Кроме того, прорабатывается предоставление капексов на оборудование молочных ферм. "Производители молока, готовые увеличить поголовье до 1 тысячи голов, получат субсидию именно на оборудование, но с условием, что они увеличат объемы производства", — пояснила Фастова. А для птицеводов в 2023 году возмещение предоставлялось по строительству репродукторов первого и второго порядка, и эта мера сохраняется.