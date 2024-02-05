МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кабмин утвердил план по реализации стратегии развития производства органической продукции, благодаря которой будет сформирован отдельный сектор в сельском хозяйстве, где не применяются минеральные удобрения, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Минсельхоз ждет начала нового льготного кредитования АПК с 10 февраля

"Правительство утвердило пошаговый план по реализации принятой в прошлом году стратегии развития производства органической продукции, благодаря которой должен быть сформирован отдельный сектор в сельском хозяйстве, где не применяются минеральные удобрения", — сказал он на совещании кабмина.

По словам премьера, документ предусматривает разработку соответствующих национальных стандартов и внедрения для предпринимателей дополнительных стимулов, которые помогут ускорить создание передовых агротехнологий, стартапов и инноваций.

"Это также позволит производителям увеличить посевные площади, расширить необходимую инфраструктуру", — добавил он.

Кроме того, по словам Мишустина, значительное внимание будет уделяться подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере, в том числе с помощью запуска новых образовательных программ на базе ведущих отраслевых вузов.

"Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего количество людей и, что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя", — добавил глава кабмина.