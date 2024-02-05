МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отечественные корма для домашних животных занимают 98% российского рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Россиян предупредили о повышении цен на корма для кошек и собак

"98% российского рынка занимают корма отечественного производства", — сообщили в пресс-службе.

Всего в России в 2023 году, согласно данным Росстата, было произведено порядка 1,4 миллиона тонн готовых кормов для непродуктивных животных. И они занимают большую долю потребления, отметили в пресс-службе; импорт идёт в гораздо меньших объёмах. Поставки идут из стран ЕС, Китая, Сербии, стран-членов ЕАЭС, Бразилии.

В пресс-службе также отметили, что доля кормов Hill's и Farmina в 2023 году составляла около 12,5% из общего импорта.

"Очевидно, что по сравнению с объёмом российского производства и рынка в целом, их доля будет крайне мала. На российском рынке представлен широкий ассортимент кормов различной ценовой категории, в том числе и специализированные корма, а также других зарубежных брендов", — подчеркнули в ведомстве.

В начале февраля ведомство сообщило, что с 6 февраля будет приостановлен ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. А с 31 января были введены временные ограничения на корма для животных Farmina Pet Foods в связи с повторным выявлением в них мышьяка.