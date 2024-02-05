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https://1prime.ru/Agriculture/20240205/842989182.html
Фермеры блокировали трассу на границе между Нидерландами и Бельгией
Сельское хозяйство
Новости
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Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией,... ПРАЙМ, 05.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, протесты фермеров, нидерланды, бельгия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, сообщает местный сельскохозяйственный журнал Stal&Akker.
По данным издания, в стихийной акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, принимают участие более 100 тракторов, а также автомобили агропромышленных компаний.
В качестве меры предосторожности трасса А2 возле пограничного перехода в Эйсдене была перекрыта в северном и южном направлениях.
Отмечается, что таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны ЕС и национальных правительств.
В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.