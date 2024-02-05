ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, сообщает местный сельскохозяйственный журнал Stal&Akker. На помощь фермерам: в Германии взбунтовалась еще одна отрасль

По данным издания, в стихийной акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, принимают участие более 100 тракторов, а также автомобили агропромышленных компаний.

В качестве меры предосторожности трасса А2 возле пограничного перехода в Эйсдене была перекрыта в северном и южном направлениях.

Отмечается, что таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны ЕС и национальных правительств.

В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.