МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила поставки продукции агропромышленного комплекса в Алжир на 81%, до почти 2,7 миллиона тонн, сообщается в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. В Эквадоре назвали объем затронутого российскими мерами экспорта бананов

"В 2023 году Россия на 20% увеличила стоимостной объем экспорта продукции АПК в Алжир. За последние 5 лет показатель вырос почти в 5 раз. В физическом выражении объем поставок в североафриканскую страну превысил 2,7 миллиона тонн – на 81% больше, чем в 2022", — говорится в материалах.

Ключевым продуктом, экспортируемым в Алжир, является пшеница, отгрузки которой начались в середине 2021 года после трехлетнего перерыва: в 2023 году ее туда было поставлено 2,5 миллиона тонн, на 91% больше предыдущего года. Алжир поднялся на четвертое место среди ведущих покупателей российской пшеницы — после Турции, Египта и Бангладеш.

Также Алжир занимает второе место среди крупнейших импортеров из РФ соевого масла: в частности, в 2023 году его поставки туда составили 180 тысяч тонн (минус 5,7% к 2022 году). Параллельно увеличились продажи подсолнечного масла – в 2,8 раза, до 11 тысячи тонн.

Кроме того, в ноябре, после перерыва в 2,5 года, возобновился экспорт ячменя в Алжир: за ноябрь и декабрь в страну его было отгружено 57 тысяч тонн. Значимым событием стало и начало поставок сухого молока в ноябре 2023 года.

По оценке "Агроэкспорта", в перспективе российский экспорт продукции АПК в Алжир может превысить 1,5 миллиарда долларов.