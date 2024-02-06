МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сотрудники Россельхознадзора выясняют, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. В российских магазинах нашли импортные яйца

По данным ведомства, свалку обнаружил мужчина, после чего он разместил видео в социальных сетях, где показал сотни паллетов куриных яиц, покрытых плесенью. После публикации видео, местная администрация запросила координаты этой свалки.

На данный момент, Россельхознадзор проводит расследование, чтобы найти ответственных за эту ситуацию. Также сообщается, что в настоящее время устанавливается собственник земельного участка, на котором находится свалка. Если виновник не будет найден, собственнику предстоит самостоятельно удалить свалку.

В прокуратуре Омской области также проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства, и по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.