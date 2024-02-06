2024-02-06T09:47:29+03:00
2024-02-06T09:47:29+03:00
2024-02-06T09:47:29+03:00
2024
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В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц
Сельское хозяйство
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Сотрудники Россельхознадзора выясняют, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. По данным... ПРАЙМ, 06.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, омск, свалка, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сотрудники Россельхознадзора выясняют, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, свалку обнаружил мужчина, после чего он разместил видео в социальных сетях, где показал сотни паллетов куриных яиц, покрытых плесенью. После публикации видео, местная администрация запросила координаты этой свалки.
На данный момент, Россельхознадзор проводит расследование, чтобы найти ответственных за эту ситуацию. Также сообщается, что в настоящее время устанавливается собственник земельного участка, на котором находится свалка. Если виновник не будет найден, собственнику предстоит самостоятельно удалить свалку.
В прокуратуре Омской области также проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства, и по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.