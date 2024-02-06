МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов, следующая поставка запланирована до конца февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора. "Руспродсоюз" объяснил рост розничных цен на бананы

"Вопрос доступа индийских фруктов, в частности, бананов прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет… итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.

Компетентные ведомства стран в ходе переговоров 2 февраля обсуждали вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию. Индийская сторона – ее представляло управление защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии — выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов в Россию, таких как бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.

Россельхознадзор подтвердил, что в настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, а представители РФ — фитосанитарные требования к такой продукции.

В сообщении ведомства приводятся данные ФАО, согласно которым Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем — Индонезия (8,7 миллиона).