МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. В российских магазинах нашли импортные яйца

"В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", — сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль".

По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", — добавил представитель Ирана.