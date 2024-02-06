2024-02-06T13:45:27+03:00
2024-02-06T13:45:27+03:00
2024-02-06T13:45:27+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240206/842996366.html
Иран выразил готовность поставлять куриные яйца в Россию
Сельское хозяйство
Новости
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Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. "В данный момент мы можем экспортировать яйца,... ПРАЙМ, 06.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, иран, россия, яйца, экспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.
"В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", — сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль".
По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", — добавил представитель Ирана.