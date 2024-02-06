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Матвиенко призвала обеспечить аграриев доступным топливом
Сельское хозяйство
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Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, сельское хозяйство, экономика, новости, валентина матвиенко, топливо, апк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году.
"Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки (промышленности — ред.), для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", — сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
Сенатор отметила, что одной из причин роста цен и проблем с топливом для АПК летом прошлого года стало закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт, другие были причины.
"Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить", — добавила она.
По словам Матвиенко, хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, "чтобы подобная ситуация не повторилась".