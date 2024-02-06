МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году. Власти Испании выделят протестующим фермерам до 269 миллионов евро

"Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки (промышленности — ред.), для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", — сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

Сенатор отметила, что одной из причин роста цен и проблем с топливом для АПК летом прошлого года стало закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт, другие были причины.

"Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить", — добавила она.

По словам Матвиенко, хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, "чтобы подобная ситуация не повторилась".