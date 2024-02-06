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2024-02-06T19:41:37+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240206/843000079.html
В Россию ввезут еще 2016 тонн мяса кур в рамках беспошлинной квоты
Сельское хозяйство
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Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов министерства... ПРАЙМ, 06.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, минсельхоз рф, куриное мясо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов министерства.
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
На 6 февраля остаток тарифной льготы составляет 135 221,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – до 4 778,6 тонны. До этого он равнялся 4 562,6 тонны (на 30 января остаток тарифной льготы был 135 437,4 тонны). Таким образом, объем одобренного к беспошлинному ввозу в РФ мяса кур вырос на 216 тонн.
Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 6 февраля, составляет 157,2 тонны.