МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов министерства. Еврокомиссар оспорил дестабилизацию рынка ЕС из-за украинской курятины

Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.

На 6 февраля остаток тарифной льготы составляет 135 221,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – до 4 778,6 тонны. До этого он равнялся 4 562,6 тонны (на 30 января остаток тарифной льготы был 135 437,4 тонны). Таким образом, объем одобренного к беспошлинному ввозу в РФ мяса кур вырос на 216 тонн.

Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 6 февраля, составляет 157,2 тонны.