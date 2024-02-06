АФИНЫ, 6 фев — ПРАЙМ. Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах, требуя поддержать сельское хозяйство, такое решение фермеры приняли на общегреческом собрании в городе Никея (область Лариса), сообщил портал ieidiseis.gr. Захарова оценила признание фон дер Ляйен всемогущества России

"Фермеры решили со среды блокировать национальные и региональные дороги тракторами. Президент Федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы Ризос Марудас заявил, что среди их предложений — выйти на своих машинах на национальное шоссе, а также провести митинг на следующей неделе в Афинах, где они призовут граждан поддержать их. Марудас сказал, что у фермеров нет мыслей об отступлении, для них нет никакой перспективы, если они повернут назад", — сообщил портал.

"Будем сражаться с сегодняшнего дня, пока не победим и не добьемся успеха", — заявил Марудас.

Фермеры требуют отменить налоги на топливо для сельскохозяйственной техники, установить тариф на электроэнергию для аграриев в 7 центов на киловатт-час вместо 14 центов, выделить субсидии на материалы и корма для животных, не внедрять новую сельскохозяйственную политику Евросоюза и провести переговоры по ее пересмотру, 100% возмещение утраченного из-за природных бедствий дохода, принять меры по прекращению незаконной продажи ввезенной из-за рубежа продукции под видом греческой.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис не исключил встречу с фермерами в ближайшие дни.

"Столкнувшись с угрозой "парада" тракторов в центре Афин, министр сельского развития Лефтерис Авгенакис заявил во вторник в парламенте, что "правительство открыто для диалога с фермерами", — сообщил портал.

Авгенакис заявил, что многие из проблем фермеров усилились из-за климатического и энергетического кризиса, и правительство готово обсудить и принять вместе с фермерами реалистичные решения, "которые обеспечат более стабильное будущее сельскохозяйственного производства, но не подрывают будущее страны". Министр заявил, что будущее формируется только посредством согласия и диалога, а не посредством конфронтации, сообщил портал.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.