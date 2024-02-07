МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, с 30 января по 5 февраля цена на него в среднем упала на 0,73%, с начала года — на 2,58%, следует из материалов Росстата. Иран выразил готовность поставлять куриные яйца в Россию

Кроме того, за отчетный период на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% — на гречневую крупу и на 0,3% — на пшено; с начала года по 5 февраля эти продукты подешевели на 3,2%, 1,5% и 1%. Рис и мука подорожали — на 0,17% и 0,23% за отчетную неделю, на 1% и 1,3% — с начала года.

"Снизились цены: на… консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,2%), консервы овощные для детского питания, колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%)", — перечисляет статведомство.

В плодоовощной продукции — сезонный рост: капуста за неделю подорожала на 4,18%, морковь и свекла — на 1,64% и на 2,3% соответственно, огурцы и помидоры прибавили 4,56% и 0,57%, бананы — 0,31%. Кроме того, по данным Росстата, за период с 30 января по 5 февраля изменились цены на картофель и яблоки (плюс 0,9%), на черный чай (плюс 0,6%), на говядину, молоко стерилизованное, сметану и соль поваренную (плюс 0,4%), на мороженую рыбу (плюс 0,3%).

В свою очередь свинина, баранина, сосиски, сардельки, вареные колбасы, сливочное масло, маргарин и пастеризованное молоко за отчетный период подорожали на 0,2%, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия и вермишель — на 0,1%.