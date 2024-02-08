ЖЕНЕВА, 8 фев — ПРАЙМ. Следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В Раде оценили объем украинского экспорта по временному морскому коридору

Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

"В целях нивелирования негативного эффекта от деструктивной политики Запада нами была инициирована кампания по организации безвозмездных поставок в беднейшие страны мира отечественных зерновых и удобрений. Однако и здесь не обходится без негативного влияния западных рестрикций. Обусловленные ими повышенные издержки, усложненная логистика и возросшие риски провоцируют снижение физической доступности и рост стоимости соответствующих товаров. В этих сложных условиях Россия и ООН продолжают обмен мнениями по задачам обеспечения беспрепятственного доступа отечественной сельхозпродукции на мировые рынки. Данный вопрос обсуждается в ходе регулярных консультаций с командой ООН в главе с генсекретарем (Конференции ООН по торговле и развитию) ЮНКТАД (Ребекой) Гринспан. Очередные, возможно, состоятся в феврале", — сказал он.

Гатилов напомнил, что "черноморская инициатива" была свернута, поскольку использовалась украинцами для совершения атак против российских военных объектов, а также в целом не оправдала заявленного гуманитарного предназначения, когда менее 3% зерновых грузов с Украины было отправлено в наиболее нуждающиеся страны.

"В этих условиях, если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, самое время предпринять конкретные шаги по выполнению второй части пакетной сделки, а именно – упомянутого российско-ооновского меморандума. Это подразумевает снятие незаконных односторонних санкций с российских экономоператоров, занятых в производстве и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Речь, в частности, идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей", — добавил постпред РФ.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, Путин сообщил на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждое для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Гуманитарные поставки удобрений в страны Африки сейчас осуществляет компания "Уралхим". Первая такая поставка объемом 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в конце ноября 2022 года. Всего компания планировала безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений. Партии удобрений уже отправлены в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.