2024-02-08T10:54:08+03:00
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2024
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Ливия значительно нарастила закупки российской пшеницы
Сельское хозяйство
Новости
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Доля закупок российской пшеницы Ливией с июля 2022 года по июль 2023 выросла на 86%, заявил РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. По словам российского дипломата,... ПРАЙМ, 08.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, ливия, пшеница, закупки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУНИС, 8 фев — ПРАЙМ. Доля закупок российской пшеницы Ливией с июля 2022 года по июль 2023 выросла на 86%, заявил РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин.
По словам российского дипломата, Москва и Триполи в настоящий момент работают над запуском процесса по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. Перспективы для этого, отметил он, "самые радужные".
"В нашем товарообороте продовольствие и сельхозсырье, минеральные и нефтепродукты. В период с июля 2022 года по июль 2023 года до 86% выросла доля закупок российской пшеницы. Ливийцы говорят нам о потребностях в молочной продукции, подсолнечном масле", — сказал Айдар Аганин в интервью по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Ранее российские и ливийские официальные лица неоднократно поднимали вопрос о возобновлении российских экономических проектов, приостановленных в 2011 году, на территории североафриканской страны. Особое внимание уделяется возобновлению работы межправительственной комиссии, а также деятельности в Ливии "Газпром нефти", "Татнефти" и РЖД, которые вместе с местными партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.