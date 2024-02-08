ТУНИС, 8 фев — ПРАЙМ. Доля закупок российской пшеницы Ливией с июля 2022 года по июль 2023 выросла на 86%, заявил РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. Ливия призвала российские нефтяные компании возобновить переговоры с NOC

По словам российского дипломата, Москва и Триполи в настоящий момент работают над запуском процесса по возобновлению работы двусторонней Межправкомиссии. Перспективы для этого, отметил он, "самые радужные".

"В нашем товарообороте продовольствие и сельхозсырье, минеральные и нефтепродукты. В период с июля 2022 года по июль 2023 года до 86% выросла доля закупок российской пшеницы. Ливийцы говорят нам о потребностях в молочной продукции, подсолнечном масле", — сказал Айдар Аганин в интервью по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

Ранее российские и ливийские официальные лица неоднократно поднимали вопрос о возобновлении российских экономических проектов, приостановленных в 2011 году, на территории североафриканской страны. Особое внимание уделяется возобновлению работы межправительственной комиссии, а также деятельности в Ливии "Газпром нефти", "Татнефти" и РЖД, которые вместе с местными партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.