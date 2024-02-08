МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно допустимых цен не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства. Совфед одобрил закон о продаже непрофильных энергоактивов по иску ФАС

"В преддверии проведения весенних посевных работ антимонопольная служба также усиливает контроль за реализацией минеральных удобрений, которые поставляются аграриям", — говорится в сообщении.

"Сейчас в 94% случаев реализация минеральных удобрений осуществляется по ценам ниже, чем предельно допустимые. Факты превышения предельных цен не выявлены. Мониторинг проводится на еженедельной основе", — добавляет ведомство.

Предельные внутренние цены на минудобрения были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и сохраняются, в соответствии с рекомендациями ФАС России, на уровне 2022 года; сама индексация не проводилась с сентября 2022 года.

Общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По данным регионов, аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволят погодные условия, говорил министр.