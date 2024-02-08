МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские производители не должны чувствовать себя чужими, нужно создать для них хорошие условия, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. В России увеличилось производство виноградных вин

"Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", — сказал Путин.

Он отметил, что изначально в условиях санкций принимались решения для того, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием, поэтому для иностранных партнеров создавались все условия, то же необходимо сделать и для отечественных производителей.

Ранее в декабре 2023 года правительство выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, в приоритетном порядке помощь получат фермеры, чьи доходы ниже среднероссийских из-за специфики климата и из-за удаленности их регионов от морских портов.

Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.