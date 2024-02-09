ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — ПРАЙМ. Санкции Запада временно затруднили рост товарооборота между Россией из Израилем, однако Москва готова к наращиванию поставок зерна в Израиль в случае готовности Израиля к усилению сотрудничества в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. В Кремле не увидели предпосылок для возобновления зерновой сделки

"Израиль — наш традиционный покупатель зерна, хотя западная политика незаконных ограничений не могла не наложить своего отпечатка на направления мировых товарных потоков. Рост товарооборота между нашими странами был временно затруднён. Несмотря на это, Россия открыта к наращиванию экспортных поставок зерна в Израиль, и всё зависит от готовности к сотрудничеству со стороны израильских коллег", — заявил Викторов.

По словам посла, окончательная статистика Федеральной таможенной службы России за прошлый год ещё не опубликована, тем не менее уже очевидно, что российские урожай и объём экспорта зерновых достигли новых рекордных отметок.

В сентябре центр "Агроэкспорт" сообщал со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, что в июле и августе, первые два месяца нового сельхозгода, страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы. По словам Зернина, в этом сезоне в топ-10 покупателей российской пшеницы впервые оказались Израиль, Кения, Бразилия и Йемен.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.