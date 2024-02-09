МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Посол РФ отметил готовность страны нарастить поставки зерна в Израиль

"Российская продукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов", — сказал министр. Он напомнил, что страна занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем — по поставкам ячменя.

Министр подчеркнул, что объем производства сельхозпродукции в стране с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы. "Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт", — подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что в 2020 году экспортная выручка в АПК составляла 1,4 миллиарда долларов, а в 2023 году — превысила 45 миллиардов. "Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию", — сообщил министр. "Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов", — добавил он.

Он также обратил внимание на растущий объем государственной поддержки: в 2000 году отрасль получила таким образом всего 18 миллиардов рублей, в 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 миллиардов рублей, а в 2024 году "нам совокупно предусмотрено 558 миллиардов рублей". В целом с начала реализации в 2013 году базовой госпрограммы — развития сельского хозяйства — в отрасль направлено более 3,5 триллиона рублей.

А одной из самых молодых является госпрограмма комплексного развития сельских территорий: она стартовала в 2022 году и связана с эффективным введением в оборот сельхозземель и развитием мелиорации, на ее мероприятия уже выделено 100 миллиардов рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв и защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда; так, за два года введено в оборот порядка 1 миллиона гектаров сельхозземель.

Все это положительно сказывается и на объемах выпуска продукции, и на финансовых результатах отрасли: как пример, доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, а сегодня их уже 86% — то есть показатели удвоились, заключил министр.