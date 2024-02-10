АШХАБАД, 10 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о реорганизации сельского хозяйства "в целях кардинального реформирования и дальнейшего повышения эффективности отрасли", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Туркмения начала производить дизтопливо "Hydro Plus", пишут СМИ

Документ был подписан на расширенном заседании туркменского правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2023 году.

Согласно указу, за счет отделения от министерства сельского хозяйства Туркменистана, в стране создаются — Государственное объединение "Туркменская пшеничная продукция", Государственное объединение пищевой промышленности, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности, Государственный концерн "Туркменхлопок" и Государственное объединение "Туркменсельхозтехника".

Президентский указ определяет вновь созданные структуры правопреемниками министерства сельского хозяйства Туркменистана по соответствующим отраслям.

Министерству сельского хозяйства страны и новым отраслевым структурам предписано совместно с министерством адалат (юстиции) представить в правительство проекты положений о структурах и штатных расписаниях центральных аппаратов, а также предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего указа.

Бердымухамедов на заседании правительства отметил, что "образование министерства сельского хозяйства и отраслевых ведомств является важным шагом на пути дальнейшего совершенствования агропромышленного комплекса страны".

Вновь созданные отраслевые ведомства действовали в Туркменистане до 2016 года. В январе 2016-го они были объединены с минсельхозом и минводхозом страны в единое министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана.