МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом 23 тысячи тонн для Зимбабве полностью выгружена в мозамбикском порту Бейра, будет далее отправлена в страну наземным транспортом, сообщили в компании. "Уралхим" подписал меморандум о поставках удобрений в Китай

"Группа "Уралхим" сообщает о том, что гумпартия удобрений объемом 23 000 тонн для Зимбабве полностью выгружена в мозамбикском порту Бейра. Оттуда груз будет доставлен в Зимбабве, не имеющую выхода к морю, наземным транспортом", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что поставка, состоящая из хлористого калия и сложных удобрений — одна из пяти благотворительных партий группы, направленных в страны Африки с целью поддержать производительность и устойчивость сельского хозяйства и нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

Всего с конца 2022 года группа поставила в Африку более 134 тысяч тонн удобрений на безвозмездной основе, при этом более 111 тысяч тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для перевозки удобрений из европейских портов и со складов для Малави, Кении, Нигерии и Зимбабве.

В свою очередь группа "Уралхим" оплатила морской фрахт и прочие транспортные расходы в рамках отдельных договоренностей со странами-получателями. Всего компания намерена безвозмездно передать порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений развивающимся странам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".