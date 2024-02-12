МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. По состоянию на 12 февраля из Азербайджана и Турции в Россию было ввезено 19,9 миллиона пищевых яиц, сообщил Россельхознадзор. В России подешевели яйца

Служба также сообщает, что с 5 по 12 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,4 миллиона штук и из Турции в количестве 4,1 миллиона.

Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.

Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.

Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда штук куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.