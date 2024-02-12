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В Польше будут проверять все украинское зерно
Сельское хозяйство
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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак решил подвергать проверкам все зерно c Украины, которое пересекает польско-украинскую границу... ПРАЙМ, 12.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, польша, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак решил подвергать проверкам все зерно c Украины, которое пересекает польско-украинскую границу.
"Сегодня пойдут четкие инструкции, что мы проверяем все зерно, которое пломбируется, идет на экспорт, является только транзитным зерном", — сказал он агентству РАР.
Как пояснил Колодзейчак, часто Украина отправляет через Польшу транзитом зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества. "На 99 процентов оно вернется в Польшу, но уже как европейское зерно", — указал замминистра, заверив, что будет бороться за качество того, что попадает на столы поляков.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. Сейчас украинское зерно в Польшу разрешено ввозить только для транзита в третьи страны.