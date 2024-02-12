МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил добавить еще 4 миллиона тонн к вводящейся с 15 февраля квоте на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Глава Минсельхоза рассказал о стабилизирующей миссии России

Квота на экспорт зерна из РФ будет действовать с 15 февраля 2024 года по 30 июня 2024 года. Она установлена на уровне 24 миллиона тонн для пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи без разбивки по отдельным культурам; этот объем министерство предлагает увеличить.

"Установить… по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (код 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в объеме 4 миллиона тонн", — говорится в проекте.