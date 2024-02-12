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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240212/843048722.html
Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт российского зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Минсельхоз РФ предложил добавить еще 4 миллиона тонн к вводящейся с 15 февраля квоте на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, следует из проекта постановления кабмина, размещенного на... ПРАЙМ, 12.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, квоты на экспорт, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил добавить еще 4 миллиона тонн к вводящейся с 15 февраля квоте на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Квота на экспорт зерна из РФ будет действовать с 15 февраля 2024 года по 30 июня 2024 года. Она установлена на уровне 24 миллиона тонн для пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи без разбивки по отдельным культурам; этот объем министерство предлагает увеличить.
"Установить… по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (код 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в объеме 4 миллиона тонн", — говорится в проекте.