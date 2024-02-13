БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Европейская комиссия на фоне прокатившихся по разным странам Евросоюза протестов европейских фермеров согласовала ряд отступлений от жестких экологических правил для сельхозпроизводителей на 2024 год, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа. Во Франции признали утрату веры в ЕС на фоне протестов фермеров

В нем отмечается, что "из-за сложившейся комбинации геополитических событий и экстремальных погодных явлений фермеры сталкиваются с трудностями" при выполнении ряда европейских экологических требований.

"В некоторых случаях это может иметь значительное влияние на их доходы и даже поставить под угрозу жизнеспособность их деятельности", — указывается в документе.

Сообщается, что ЕК разрешила странам сообщества согласовывать отступление от ряда наиболее сложных к соблюдению в нынешних условиях экологических норм, включая, в частности, нормы по обязательному выделению части пахотных земель "под пар".

В последние дни в странах Евросоюза проходили протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран сообщества.