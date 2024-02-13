МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2024 года, следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт российского зерна

"Установить с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года.