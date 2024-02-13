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2024-02-13T22:04:23+03:00
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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240213/843060236.html
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз семян рапса до августа
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2024 года, следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного на портале... ПРАЙМ, 13.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, семена, рапс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2024 года, следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации", — говорится в документе.
Ранее правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года.