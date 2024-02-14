МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мощностей для хранения зерна на фоне рекордных урожаев в России достаточно, но при этом слабой стороной являются недостаточные возможности по приемке и отгрузке, и потому нужны современные элеваторы, решающие в том числе и эти проблемы, сообщила замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозякова. В Польше посоветовали украинцам самим есть свое “ядовитое зерно”

"С учетом валового производства и потребления в каждом регионе и необходимых запасов для обеспечения внутреннего потребления, профицит мощностей оценивается более чем на 23% от необходимого", — сообщила Полозякова в ходе международной бизнес-конференции "Элеваторы России — 2024". По данным регионов, объем таких мощностей составляет более 166 миллионов тонн, уточнила она, но в связи с рекордными сборами последних лет и планами по их росту "стоит задача как по сохранению темпов производства зерна, так и по его сохранности".

"Основными слабыми сторонами в текущих реалиях, наверное, являются недостаточные мощности по приемке и отгрузке зерна, а также элеваторы, не обладающие железнодорожной достаточной инфраструктурой, также сейчас находятся в слабой позиции. В частности, эта тема очень важна для удаленных регионов", — пояснила Полозякова.

Например, для Сибири единственным способом доставки до основных портов является железнодорожный транспорт, поэтому элеваторы, не обладающие мощностями по отгрузке отправительских маршрутов, вынуждены формировать у себя по 10-15 вагонов, а потом перевозить на пути общего пользования для общих партий; все это увеличивает сроки и стоимость доставки.

"Таким образом, мы видим, что основная потребность сейчас именно состоит в современных элеваторах, именно в способных осуществлять отправительские маршруты и полностью обеспеченных собственной инфраструктурой. И хотелось бы отметить, что участники рынка эту тенденцию понимают, и за последние годы мы видим, что выстраивается логистика единая от поля до терминала", — сообщила она.

Правительством РФ утверждена стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года: ее основным целевым индикатором является показатель валового сбора урожая — к концу 2025 года заложен уровень в 130,8 миллиона тонн, к концу 2035 года – 153,5 миллиона. В 2023 году РФ собрала 142,6 миллиона тонн зерна, в 2022 году был поставлен абсолютный рекорд — 157,6 миллиона.