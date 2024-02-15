ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. Украинские перевозчики начали "зеркально" отвечать полякам, пишет СМИ

В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение.

Один из участников встречи — фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства — пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно — это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", — сказал Козловский.

"Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", — предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому.