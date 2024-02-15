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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240215/843081514.html
Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной
Сельское хозяйство
Новости
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Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. В настоящее время в министерстве... ПРАЙМ, 15.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, украина, протесты фермеров
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия.
В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение.
Один из участников встречи — фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства — пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно — это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", — сказал Козловский.
"Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", — предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому.